Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 zanlı ile örgütle irtibatı bulunan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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