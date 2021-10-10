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Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum - Son Dakika

Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum

10.10.2021 15:08
Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yaşar Bağbekleyen (56) eşi Hatice (49) ile birlikte yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yaşar Bağbekleyen (56) eşi Hatice (49) ile birlikte yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Eşinin koronavirüs tedavisi evde devam eden ve işinin başına dönen Bağbekleyen, "Bilerek aşı olmayıp hayatını kaybeden kişi, kendi katili gibidir, eşim yaşadıklarından sonra 'artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum' diyor" dedi.

İslahiye ilçesinde yaşayan Yaşar- Hatice Bağbekleyen çifti yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. İlk üç gün evde tedavi gören ve durumları ağırlaşınca Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yaşar Bağbekleyen 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Toplam 21 günlük tedavinin ardından test sonucu negatife döndü. Eş Hatice bağbekleyen ise 21 gün yoğun bakımda ve toplamda 25 gün hastanede kaldıktan sonra tedavisine evde devam ediliyor.

'34 HASTADAN 31'İ AŞI YAPTIRMAMIŞ'Hastalığın nerede ve nasıl kendilerine bulaştığını anlamadıklarını ve koronavirüs tedavisi gören eşinin yaşadıkları sıkıntıdan sonra kendisine 'gerekirse 8 doz aşı olurum' dediğini dile getiren Yaşar Bağbekleyen, "Yaşadıklarımızı ifade etmekten zorlanıyorum, akıl almaz bir sıkıntılı süreç yaşadık. Aşı olmamızın sıkıntısını yaşadık, eşimin tedavisi  evde devam ediyor. Eşim Hatice 'bugün olsa bırakın 1-2 doz aşı bana sen 8 doz aşı olacaksın deseler aşımı olurum' diyor. Hastanede Covid-19 tedavisi gören 34 hastadan 31 kişinin hiç aşı yaptırmadığını öğrendim. Aşının fayda etmediğini söylemek doğru mantık değil, aşı yok edici olmasa ciddi anlamda yavaşlattığını gördük. Devletimiz sağlık yönündeki başarısını ise alkışlamak gerek. Devlet her insanı kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Aşı karşıtlarını çok anlamsız buluyorum. Bir an önce herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bilerek aşı olmayan ve hayatını kaybeden kişi, kendi katili gibidir. Covid-19 sürecini yaşayan biri olarak eşim ile birlikte keşke aşılarımızı olsaydık derken, herkesi aşı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum
Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Koronavirüs hastası: Artık 8 doz aşı olacaksın deseler olurum - Son Dakika
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