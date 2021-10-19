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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu

19.10.2021 21:25
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 360 bin 849 testte 30 bin 862 vaka tespit edildi. 223 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 849 testte 30 bin 862 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,66 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 966 bin 932, 2'nci dozda 47 milyon 585 bin 869 ve 3'üncü dozda 10 milyon 892 bin 702 olmak üzere toplam 114 milyon 425 bin 692 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.'3'ÜNCÜ DOZU YAPTIRMAMIŞ 5 MİLYON KİŞİ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3'üncü doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin 3'üncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. 3'üncü doz, koruma kalkanı dozudur" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu - Son Dakika
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