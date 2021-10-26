Son dakika haber: Kütahya'da çaldığı motosikleti jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da çaldığı motosikleti müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Ağaçköy Mahallesi'nde ikamet eden Seydi Ali Türkdönmez'in motosikletinin çalınması üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Ekipler, sosyal medya sitelerinde yaptıkları araştırmada çalıntı motosikletin satılık olduğu bilgisine ulaştı.
Motosikletin Aslanapa ilçesi Yanlızsaray Mahallesi'nde E.K'nın (19) elinde bulunduğunu belirleyen ekipler, müşteri gibi davranarak şüpheliyle iletişime geçti.
Jandarma ekibine çalıntı motosikleti satmaya çalışan zanlı, gözaltına alındı.
Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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