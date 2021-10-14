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Son dakika haber: Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketi, göstericilere ateş açılmasıyla ilgili Hristiyan partiyi suçladı - Son Dakika

Son dakika haber: Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketi, göstericilere ateş açılmasıyla ilgili Hristiyan partiyi suçladı

14.10.2021 17:57
Son dakika haber: Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketi, göstericilere ateş açılmasıyla ilgili Hristiyan partiyi suçladı

Son dakika haberler... Lübnan Hizbullahı ve Şii Emel Hareketi, başkent Beyrut'ta destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisini sorumlu tuttu.

Lübnan Hizbullahı ve Şii Emel Hareketi, başkent Beyrut'ta destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisini sorumlu tuttu.

Hizbullah ve Emel Hareketinden yapılan ortak açıklamada, " Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma sürecine karşı tepkilerini ortaya koymak amacıyla Beyrut Adalet Sarayı'na yürüyen barışçıl göstericiler, yakın mahallelerde konuşlanan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupların saldırısına maruz kaldı." iddiasında bulunuldu.

Göstericilerin üzerine keskin nişancılar tarafından doğrudan öldürmek amacıyla ateş açıldığı kaydedilen açıklamada, "Hizbullah ve Emel Hareketi olarak ülkenin barış ve istikrarını hedef alan bu cinayet suçunu kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine suçluların yakalanması çağrısı yinelendi.

Lübnan Güçleri Partisinden suçluların bulunması çağrısı

Öte yandan Lübnan Güçleri Partisinden yapılan yazılı açıklamada, başkentte yaşanan olayların arkasındaki suçluları ortaya çıkaracak soruşturmanın başlatılması için Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Necib Mikati, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Lübnan'da elde kalan tek servet" olarak nitelenen iç barışı korumak için tüm Lübnanlıların iş birliğine gitmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Hristiyan, Lübnan, Beyrut, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lübnan Hizbullahı ve Emel Hareketi, göstericilere ateş açılmasıyla ilgili Hristiyan partiyi suçladı - Son Dakika


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