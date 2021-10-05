Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyona 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesine bir evde esrar bulunduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 44 paket halinde satışa hazır 70 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.