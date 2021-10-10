Son dakika haber... Mali Başbakanı Maiga, Fransa'yı ülkesinde silahlı grupları eğitmekle suçladı Açıklaması - Son Dakika

Mali Başbakanı Choguel Maiga, Fransa'ya ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde ayrı bir bölge oluşturarak, silahlı grupları eğittiği suçlamasında bulundu.

Başbakan Maiga, Rus RIA Novosti haber ajansına verdiği özel mülakatta, Fransa'yla ilgili açıklamalar yaptı.

Fransa'nın Kidal'da kendine ayrı bölge oluşturduğunu belirten Maiga, orada silahlı grupları eğittiğini söyledi.

Maiga, "Fransa, Nijer'deki terör gruplarıyla mücadele için 2013'te Kidal'a geldi. Mali ordusunun Kidal'e girişini yasaklayan Fransa orada ayrı bir bölge oluşturdu. Peki orada ne yaptı? Ensaruddin (El Kaide terör örgütünün bir kolu) terör örgütünden 2 elebaşını başka bir terör örgütü oluşturmak için aldı. Fransa tarafından kontrol edilen bu bölgede hala Mali hükümetinin hiçbir yetkisi yok. Fransız subaylar tarafından eğitilen silahlı gruplar var. Buna ilişkin kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

Fransa ile Mali arasındaki kriz

Mali Başbakanı Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle, Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı, tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükümet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez... Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama üzerine Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, 6 Ekim'de Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.