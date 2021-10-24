Son dakika haber! Manisa'da devrilen sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, devrilen sepetli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Koldere Mahallesi yakınlarındaki Mezarlık mevkisinde, M.S'nin kullandığı plakasız sepetli motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, M.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, otopsi işlemi için Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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