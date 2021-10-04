Son dakika haber: Manisa'da kamyonetin kamyona çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

Olay yerine sevk edilen ambulans ekibi, sürücüleri hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekibi yangını söndürdü, iki araç da kullanılamaz hale geldi.

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