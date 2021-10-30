Kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınan R.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki R.G, dağdan topladığı mantarları pişirerek yedi.

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