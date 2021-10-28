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Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

28.10.2021 01:52

Son dakika habere göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.

Vural, saldırıda bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı - Son Dakika


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