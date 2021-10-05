Son dakika haber... Manisa'da tarlada traktörün çarptığı kadın öldü - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarlada domates toplayan kadın, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bakır Mahallesi Kiremit Ocağı mevkisindeki arazide çalışan R.C'nin (60) kullandığı 59 AY 996 plakalı traktör, tarlada domates toplayan Leyla Yıldız'a (55) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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