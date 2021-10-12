Son dakika haber | Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 45 KB 0989 plakalı kamyonet, Buldan-Sarıgöl istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

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