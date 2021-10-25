Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sürücü K.Ç. (25), gazeteci olduğunu, araçta arama yapılamayacağını belirterek, Türkiye Polis Gazetesi adına düzenlenmiş personel ve araç tanıtım kartını ekiplere gösterdi.

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Seren Serengil zina ile ilgili söylemleri tekrar gündem oldu: Türkiye'de birçok hanım sahneye çıkmadan cinsel ilişkiye giriyor