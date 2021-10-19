Son dakika haber! Mardin polisinden 3 ilçede kaçak silah operasyonu: 7 tutuklama

Son dakika haber: Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'silah ticareti yapmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçları kapsamında, Artuklu, Midyat ve Savur ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 132 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı. - MARDİN

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