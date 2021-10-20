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Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi - Son Dakika

Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi

20.10.2021 11:19

MEDICANA International Ankara Hastanesi'ne, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve The International Society for Quality in Health Care (ISQua)'nın sağlıkta kalite alanında hasta güvenliği, kalite iyileştirme, hasta ve hizmet kullanıcı odaklılığı, kurumsal planlama ve performans denetimleri kapsamında...

MEDICANA International Ankara Hastanesi'ne, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve The International Society for Quality in Health Care (ISQua)'nın sağlıkta kalite alanında hasta güvenliği, kalite iyileştirme, hasta ve hizmet kullanıcı odaklılığı, kurumsal planlama ve performans denetimleri kapsamında 100 puan ile 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi.

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Dr. Gülçin Sarıyıldız, "Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesini, sıkı bir denetimin ardından aldık. Türkiye'de akreditasyon belgesini 100 puanla alan tek hastane olarak güzel bir rol modellikle yola başladık. Bundan sonraki hedefimizde akreditasyon belgesinin bize getirdiği sorumlulukları yerine getirmek" dedi.

"TAKIM OYUNU İÇİNDE 100 PUANI ALDIK"

Medicana International Ankara Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve The International Society for Quality in Health Care (ISQua)'nın sağlıkta kalite alanında hasta güvenliği, kalite iyileştirme, hasta ve hizmet kullanıcı odaklılığı, kurumsal planlama ve performans ilkeleri çerçevesinde minimum risk, optimum kalite, maksimum güvenlik esasına uygun olarak yapılandırılan 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi aldı. Konuyla ilgili konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Dr. Gülçin Sarıyıldız, 'Sağlıkta Akreditasyon Belgesi'nin alım sürecine değinerek, "Medicana Ankara Hastanesi artık geleceğe hazırlanıyor. Bu geleceğe hazırlık yolculuğunda da sağlığın geleceğinde önce hasta, bilişim ve teknoloji ve memnuniyet üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Bütün bunları hesaplayarak çıktığımız stratejik planlamayla bu yola akreditasyon belgemizi alarak başlatabilirdik. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)'ya başvurarak SAS belgesi için başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun ardından 'Sağlıkta Akreditasyon Belgesi'ni ekip olarak çok iyi bir denetim ardından gülerek, eğlenerek, çalışarak, öğrenerek, öğreterek güzel bir sonuçla taçlandırarak aldık. Türkiye'de ilk ve tek hastane olarak akreditasyon belgesini 100 puanla, güzel bir rol model olarak yolumuza başladık. Bundan sonraki hedefimiz de akreditasyon belgesinin bize getirdiği sorumlulukları yerine getirmek, hasta memnuniyetini ön planda tuttuğumuz, insanı önceleyerek merhameti yukarı koyduğumuz ve güvenliği ön plana aldığımız bir sürece doğru yol almaya devam edeceğiz. Çok güzel bir takım oyunuyla bu süreci hep birlikte el ele tamamladık. Profesör hocamızdan, temizlikçi arkadaşımıza, valemizden yemekhanedeki aşçımıza kadar hep birlikte bir takım oyunu içinde 100 puanı aldık' diye konuştu.

'GELECEĞİN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Sarıyıldız, hedeflerine hasta güvenliğini ve hasta sağlığını korumayı eklediklerini ifade ederek, 'Bunu deneyimleyip daha da iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Dijitalisazyonu da devreye sokmaya ihtiyacımız var. Dijitalisazyon bizim ve geleceğin sağlığı için çok kıymetli. Hangi hizmet sunucusu memnuniyeti ön plana koyup dijitalisazyonu başarabiliyorsa bu yolda başarılı olacaktır. Biz de hedefimize bunu koyarak tüm takım arkadaşlarımızla, üst yönetimimizle, merkezimizle, dış paydaşlarımızla bu sürece gönül verip ele ele tutuşarak yolumuza devam ediyoruz. 100 puanı almış olmanın haklı gururuyla, 'Medicana Ankara Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Akreditasyon demek kalite, verimlilik, etkinlik, hasta güvenliği ve memnuniyet demek ve sağlık camiamıza da bu yolda yürümekten vazgeçmemelerini öneriyorum' dedi.

'RİSK DÜZEYİNİ İNDİRGEYECEK ÇALIŞMALAR HEDEFLENİYOR'

Medicana International Ankara Hastanesi kaliteden sorumlu Başhekim Yardımcısı Aykut Arslan da, sağlıkta akreditasyon standartlarını sıralayarak denetim sürecini anlattı. Arslan şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Sağlık Kalite Derneği (The International Society for Quality in Health Care) (ISQua), onaylı olan bu standartlarda temel ilkeler minimum risk ve maksimum güvenlik esası ile oluşturulmuştur. 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS)' 7 boyutta 33 bölümde ve yaklaşık 250'nin üzerinde değerlendirme ölçütü ile bütün hastaneler bu denetimden geçmektedir. Denetimi başarı ile tamamlayıp 100 puanla değerlendirilen hastanelere 'Sağlıkta Akreditasyon Belgesi' verilmektedir. Hastanemiz de bu belgeyi başarı ile almıştır. Sağlıkta Akreditasyon Standartları'nın temel prensibi hasta ve hasta yakınlarının güvenliği, çalışan ve tesis güvenliği ile ilgili alanları kapsar. Bu üç kompenentin düzgün bir şekilde işleyip işlemediği denetlenmektedir. Burada hasta güvenliği ile ilgili değerlendirmeler, çalışan güvenliği ve çalışma ortamı gözden geçirilerek hastanenin başarı puanı ortaya çıkmaktadır. Hastalarımıza ve hasta yakınlarına kaliteli bir hizmet sunumu ile uluslararası düzeyde onaylanmış standartlarla kendimize yeni bir çıta belirlemiş olduk. Çalışan güvenliği anlamında Medicana Sağlık Grubu'nun temel misyonunda var olan standartlar ile SAS eşleşmiş durumda. Tesis güvenliği konusunda ise hastanede gerçekleşebilecek olan tehlikeleri kabul edilebilir risk düzeyine indirgeyecek çalışmalar yapmak hedeflenmektedir. Bu çalışmalara 2020'de aktif olarak başladık. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde hastanemize başvuran hastalarımızın bu standartlarda daha iyi hizmet alabilmesini temel amaç edindik. Başarımızın en büyük temeli güçlü bir liderlik yapımızın olmasıdır. Güçlü liderlik yapısıyla birlikte hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık teknisyenlerimiz, güvenlik ve temizlik personellerimizin birlikte çalışmalara entegre olması bu büyük başarıya sebep oldu."

Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi
Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi
Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi
Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi

Dünya Sağlık Örgütü, Hastane, Türkiye, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medicana International Ankara Hastanesi'ne 'Sağlıkta Akreditasyon Standartları' belgesi verildi - Son Dakika
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