Son dakika haber... Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika

Mezitli ilçesinde göçmen sağlığı merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında dün tartışma çıkmıştı. Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrılıp, bir süre sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etmişti. Ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheli doktor gözaltına alınmıştı.

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