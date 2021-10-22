Merkezde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet Dikmen arasında 20 Ekim'de tartışma çıkmıştı. Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrılıp bir süre sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle meslektaşına ateş etmişti. Ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan şüpheli Hasan Ç. tutuklanmıştı.

Mersin 'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşı tarafından av tüfeğiyle öldürülen doktorun cenazesi toprağa verildi.

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