MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi.

Bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, bu yıl 98'inci yılını kutladıkları Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazileri andı.

FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan şiddet ve tempoda devam ettiğini vurgulayan Kara, "Bu kapsamda, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 32 bin 835, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 360 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ekim ayında ise yurt içinde ve sınır ötesinde 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 27 operasyon icra edilmiş ve 279 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası hareketliliğe karşı mevcut durumun gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını söyleyen Kara, "İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 83 bin 867 şahıs engellenmiş, 1756 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 471 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 24'ü FETÖ mensubu olmak üzere 38'i teröristtir. 22 bin 406 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." bilgisini paylaştı.

Binbaşı Pınar Kara, bu dönemde yapılan operasyonlarda, 18 bin 997 paket sigara, 185 kilogram uyuşturucu, 56 muhtelif silah ve 121 cep telefonu ele geçirildiğini kaydetti.

"Ekimde Suriye harekat bölgelerinde 169 terörist etkisiz hale getirildi"

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye'nin kuzeyinde yaratılan terör oluşumlarının engellendiğini ve engellenmesine devam edildiğini belirten Kara, böylece bölge halkının huzur ve güvenliğinin sağlandığını vurguladı.

Kara, terör örgütlerinin, bölgedeki sivillere ve birliklere yönelik saldırı girişimlerinin komandolar tarafından anında müdahale ile engellendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bu kapsamda, ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde rejimin çeşitli bahanelerle sivillere karşı yürüttüğü saldırılar devam etmektedir. Son bir ayda, İdlib bölgesinde rejim tarafından yapılan top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını kaybetmiş, 72 sivil ise yaralanmıştır. Söz konusu saldırıların sonlandırılması için belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmekte, birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır."

Azerbaycan

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Azerbaycan ordusunun modernizasyon ve eğitim faaliyetleri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın/EYP arama ve imha faaliyetlerine desteğini sürdürdüğünü söyleyen Kara, "Bugüne kadar birliklerimiz ve Azerbaycan unsurları tarafından 123 kilometrekarelik alan temizlenmiştir. Ayrıca, mayın ve EYP temizliği kapsamında 899 Azerbaycan personeline eğitim verilmiştir." dedi.

Kara, Azerbaycan'ın 8 Kasım'da kutlanacak Zafer Günü'nü tebrik ederek, Azerbaycanlıların haklı davalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Libya

Binbaşı Pınar Kara, Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından meşru hükümetin davetine ve ikili anlaşmalara istinaden askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerine devam edildiğini kaydetti. Kara, şu bilgileri paylaştı:

"Libya'da ve Türkiye'de bugüne kadar 6 bin 568 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verilmiş, 626 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitimi ise devam etmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 4 bin 137 mayın/EYP ve patlamamış mühimmat tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Trablus'ta faaliyete geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar yaklaşık 20 bin Libyalı kardeşimize sağlık desteği verilmiştir."

Ege ve Doğu Akdeniz

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalarla belirlenen yükümlülüklerine aykırı olarak gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarının statüsünü bozan eylemlerini sürdürmektedir. Bu yılın başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 61 ihlal gerçekleştirmiştir."

Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Kara, "Yunanistan'ın, NATO içinde diğer ülkelerle silahlanma ve destek arayışına girerek, ittifak içinde ittifak kurma tutumu hem NATO'nun dayanışma ruhuna hem de ikili ilişkilere zarar vermektedir. Yunanistan'dan beklentimiz, uzlaşmaz, hukuk tanımaz tutumundan ve üçüncü tarafları sorunlara dahil etme çabalarından vazgeçmesi, uluslararası hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunların çözümüne yönelik samimi gayret göstermesidir." dedi.

KKTC

Kara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna da değinerek, "Bugüne kadar denenmiş ve bir sonuç alınamayacağı tüm taraflarca görülmüş yöntemlerle bir çözümün mümkün olmadığı ve Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet tek çözümdür. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi, adanın huzur ve refahı için faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

"Ekimde 12 tatbikat icra edildi"

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına rağmen harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü, ayrıca NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında, Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunduğunu anlattı. Pınar Kara, bu kapsamda, ekim ayında 2'si milli, 4'ü NATO, 6'sı özel olmak üzere toplam 12 tatbikatın icra edildiğini bildirdi.

FETÖ ile mücadele

Bakanlığın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Kara, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 82 personel ihraç edilmiş, 1380 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Ekim 2021 tarihleri arasında 3 bin 405 personel kamu görevinden çıkarılmış, 629 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 159 personel göreve iade edilmiş, 17 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." dedi.

Sorular

Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Pentagon'dan gelen heyet ile F-35 savaş uçakları konusunda yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine Bakanlık kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi amacıyla geçen hafta Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantı sonucunda, müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getiren kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington'da yapılması planlanıyor. Görüşmelerde problemlerin çözümüne ilişkin yöntemler ele alınıyor." diye konuştu.

Görüşmelerde, Türkiye'nin F-35 programına dönülmesine yönelik konuların da ele alınıp alınmayacağına yönelik soruya karşılık kaynaklar, "Biz pozisyonumuzu ortaya koyduk. Birinci olarak F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları

Son dönemde Suriye sınırına yönelik takviye görüntülerin yer aldığı belirtilerek, olası bir harekata ilişkin soruya kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor. Bu kapsamda da TSK, nerede ihtiyaç varsa oraya birlik kaydırmak suretiyle gerekli tedbirleri alıyor." yanıtını verdi.

"Kamışlı'ya Rus uçaklarının konuşlandırıldığına" yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine de kaynaklar, "Sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler var. Bu görüntüler sadece o gün için gerçekleştirilen bir faaliyete yönelik. Bir uçağın iniş yapıp daha sonra ayrılmasına ilişkin. Herhangi bir konuşlanma söz konusu değil." dedi.

SAMP-T tedarikine ilişkin soru üzerine de kaynaklar, yerli sistemlerin geliştirilmesinin yanında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık kaynakları, Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin TBMM'de kabul edildiği belirtilerek, bunun süresine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye'den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı. Ayrıca tezkeredeki ifadelerden hareketle yabancı silahlı kuvvetlerinin ülkemizde bulunması konusu da tartışıldı. Bu ifade 2014 yılından beri çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadelerle yer aldı. Bu tezkerede bu konuyla ilgili yeni bir ifade yok. 2014'te BMGK'nın 2170 sayılı DEAŞ ve diğer terörist oluşumlarla mücadele konusunda bir kararı var. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon kuruldu. Bakanlar Kurulumuzun o dönemde aldığı bir karar da var. Bu karara istinaden çıkarılmış bir tezkere ve 2014 yılından itibaren çıkarılan bütün tezkerelerde aynı ifadeler yer alıyor. Bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok."