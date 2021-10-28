Son dakika haber! MSB: Hakkari'de askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit er taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.