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Son dakika haber | MSB: "'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı... - Son Dakika

Son dakika haber | MSB: "'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı...

11.10.2021 14:41
Son dakika haber | MSB:

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı internet sitelerinde 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberlerin gerçeklikten uzak olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bazı internet sitelerinde 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberlerin gerçeklikten uzak olduğunu açıkladı.

MSB, bazı internet sitelerinde yer alan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğuna dikkat çekerek "Milli Savuma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay MYO'na askeri öğrenci seçim süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulmakta ve bu komisyonlarda yedeklerle birlikte ortalama 200 kişi görev yapmaktadır. Her komisyon biri başkan olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subaylar ve astsubaylar ile diğer kamu personeline askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir.

Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir.

2018 yılından itibaren askeri öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısı düzenli olarak azaltılmış, 31/12/2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Haberde adı geçen ve SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat'a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verildiğine, 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmediğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesini yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır.

Kanun ve Yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Emekli, Milli, SADAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | MSB: ''Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | MSB: "'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı... - Son Dakika
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