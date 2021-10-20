MTA'nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
MTA yerleşkesindeki yangını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar o anlarda yaşanan patlama sonrası tehlike yaşadılar. Patlama ile birlikte etrafa dağılan parçalar vatandaşların üzerlerinden geçti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: MTA'daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu - Son Dakika