Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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