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Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

26.10.2021 22:33
Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haber: MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde esnaftan haraç topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde esnaftan haraç topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, liderliğini B.Ö.'nün yaptığı çetenin Fethiye Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan haraç aldığı ihbarıyla soruşturma başlattı. Ekipler, çete üyelerinin sanayi içerisinde yedek parça satışı yapan G.A.'dan zorla para almaya çalıştığını tespit etti. İfadesine başvurulan G.A., B.Ö.'nün adamları olduğunu söyleyen çete üyelerinin 10 bin lira istediğini, zorla araca bindirip senet imzalamaya çalıştıklarını ve kendisi dışında 2 kişiyi daha darbedip parasını aldıklarını iddia etti.

ESNAF İLE ÇETE ÜYELERİ BULUŞTURULDUBaşsavcılık talimatı ile harekete geçen ekipler, 'nitelikli yağma' suçlamasıyla şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda G.A.'nın, geçen cumartesi günü çete üyeleri ile buluşacağı adres belirlendi. Buluşma noktasına giden G.A., şüphelilere seri numaraları alınmış 3 bin lira verdi. Parayı alan 7 şüpheli, bindikleri araçla bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri, takibe aldıkları aracı kısa süre içerisinde durdurarak M.A., Ç.I., B.Ö., B.Ö.Ö., T.Y., S.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada G.A.'nın verdiği 3 bin lira ile bir adet pala ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından 7 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.Ö., B.Ö.Ö., Ç.I., T.Y. ve S.B. tutuklanırken, M.T ile M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Muğla'da haraç operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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