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Son dakika haber! 'MUZ YEME' PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ 11 SURİYE UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haber! 'MUZ YEME' PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ 11 SURİYE UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI

28.10.2021 16:43

Gelen son dakika haberlerine göre SOSYAL medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına alındı.

SOSYAL medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kişinin 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından Suriye uyruklu 11 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu kişilerin, provokatif amaçlı yine bu söyleme karşı sosyal medyada muz yeme görüntüsü paylaştığını tespit etti. Polis, 31 şüpheliye yönelik harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine dün ve bugün operasyon yaptı. Operasyonda Suriye uyruklu 11 şüpheli gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında 2 şüphelinin 26 Ekim tarihinde Hollanda'ya gittiği, 7 şüphelinin İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken 11 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yakalanan 11 şüphelinin emniyette "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama" suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Suriye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'MUZ YEME' PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ 11 SURİYE UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 'MUZ YEME' PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ 11 SURİYE UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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