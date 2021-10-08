Son dakika haber: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucuya karşı yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli şahsı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında durumundan şüphelenilen kişi ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda 8,29 gram metanfetamin, 2,86 gram Afgan Macunu, 6,08 gram esrar ve 1 adet Puyp ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde Konya adli makamlarınca, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan arandığı tespit edilen M.D. isimli şahıs da göz altına alınarak adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR