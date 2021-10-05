Öldürmek istememiş, tüfek heyecandan ateş almış

Katı atık tesisinde işlenen cinayetin 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

DENİZLİ - Denizli'de ihalesini kaybettiği katı atık tesisini boşaltmayan işletmeci ile yeni işletmeciler arasında yaşanan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği iddia edilen Vedat .G., "Öldürmek istememiştim, tüfek heyecandan ateş aldı" diyerek kendisi savundu.

Bozkurt Belediyesi tarafından ilçedeki katı atık bertaraf tesisinin işletmesi 5 yıl önce 3 yıllığı Yılmaz Arat ve kardeşi Murat Arat'a verildi. İki kardeş birlikte ilçeye yerleşerek çalışmalara başladı. Sözleşmesi süresi bitmesine rağmen tesisi tahliye etmeyen işletmeci, tahliye kararına rağmen işletmeyi boşaltmaya yanaşmadı. Son olarak alınan tahliye kararının ardından belediye de tesis için yeniden ihaleye çıktı.

İhaleye girerek kazanan Mehmet Ali K., işletmeyi beraber idare edecekleri İbrahim G. ve kardeşi Vedat G., aileleriyle birlikte ilçeye geldi. Ev arayışını sürdüren ailede İbrahim G'nin kardeşi Vedat G., katı atık tesisine giderek Arat kardeşler ile konuşmak istedi. Bu sırada iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki grup arasında başlayan taşlı sopalı kavgada araçta bulunan av tüfeğini alıp gelen Vedat G., Yılmaz ve Murat Arat kardeşlere doğru yöneltti. Bu sırada ardı ardına ateş eden Vedat G., Yılmaz Arat'ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içerisinde kalan Yılmaz Arat ve kavgada darp edilen Murat Arat, sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yılmaz Arat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Arat'ın ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay sonrası Mehmet Ali K. ve kardeşi Salih K ile İbrahim G. ve kardeşi Vedat G'yi gözaltına alındı. Zanlı Vedat G.'nin emniyetteki ifadesinde "Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak amacıyla tüfeği doğrulttum, o sırada heyecanımdan dolayı tüfek ateş aldı" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Yılmaz Arat'ın cenazesinin Sivas'ın Kangal ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.