Son dakika haber: Osmaneli'nde jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla köylerde vatandaşları bilgilendirdi.

İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ersoy koordinesinde jandarma trafik ekiplerince traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçebilmek için Belenalan ve Soğcakpınar köylerinde eğitim verildi.

Traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak can kaybını veya yaralanmasını engelleyen "Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi" kullanılması konuları anlatıldı.

Trafik ekipleri vatandaşlara ayrıca bilgilendirme amacıyla broşür dağıttı.???????