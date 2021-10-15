TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içtikten sonra fenalaşan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Dereli köyündeki İl Genel Meclisi İlkokulu ve İl Genel Meclisi Ortaokulu'nun yemekhanesinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içtikten sonra fenalaşan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dereli Köyü İl Genel Meclisi İlk ve Ortaokulu yemekhanesinde öğle saatlerinde tavuk sote ve pilav yiyip, ayran içen 29 öğrenci fenalaştı. Yöneticilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri bulunan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, acil serviste ayakta tedavi edilmeye başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavuk, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › TAVUK SOTE VE PİLAV YİYEN 29 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bu dönemde zam değil indirim yapılmalı

Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır hakkında yeni iddialar: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım

Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek