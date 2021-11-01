Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çalıştığı inşaatta tekerlekli vincin geri manevra yaptığı sırada altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki inşaatta bekçilik yapan Mehmet Tuğra, inşaat sahasında geri manevra yapan N.A. idaresindeki tekerlekli vincin altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Tuğra'nın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vinç operatörü N.A. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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