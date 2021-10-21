ŞANLIURFA - Otobüs sürücüsünün tartıştığı kişinin aracına zarar vermesi kameraya yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa Otogarı yönünde seyreden 63 AHH 444 plakalı otobüsün sürücüsü, aynı güzergahtaki 34 DYG 058 plakalı minibüsün şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Muharrem İnce'den gazetecinin HDP sorusuna sert tepki: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz