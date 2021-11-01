OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ÇARPTI; KAZA KAMERADA - Son Dakika

BİNGÖL'de otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 34 BPD 460 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.