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ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU - Son Dakika

ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU

30.10.2021 09:55

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, okulun bahçesinde yetişen zeytinlerin hasadını yaptı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, okulun bahçesinde yetişen zeytinlerin hasadını yaptı. Öğretmenleriyle birlikte zeytin toplayan öğrenciler, ardından taşla ezip tatlanması için içi su dolu kavanozlara doldurdu.

Pandemi öncesi 480, sonrasında 300'ün üzerinde özel öğrencinin bireysel rehabilitasyon, mesleki eğitim ve iş uygulama eğitiminden faydalandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde, atölye çalışmaları da sürüyor. Engelli bireylerin rehabilite edilmeleri, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik eğitim ve etkinliklerin sürdürüldüğü merkezdeki atölye çalışmaları ise çocukların dikkatini çekiyor.

ÖNCE TOPLADILAR SONRA KURDULAR

Merkezde eğitimler dışında özel öğrencileri sosyal hayata hazırlamak için renkli etkinlikler düzenleniyor. Her yıl düzenlenen zeytin hasadı bu yıl da öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenleri eşliğinde okulun bahçesindeki ağaçlardan zeytin toplayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Toplanan zeytinler, merkezin günlük yaşam becerileri atölyesinde tatlandırılmak üzere çocuklar tarafından kuruldu.

ÇOCUKLAR YAŞAM ATÖLYESİNE BAYILIYOR

Yaşam atölyesi öğretmeni Yeliz Çiftçi, 10 farklı atölyemiz var. Günlük yaşam becerileri atölyesinde çocuklar gündelik hayatlarında yapmaları gerekenleri öğreniyor. Kimi zaman makarna yapıyorlar, kimi zaman bulaşık yıkıyorlar, bazen de zeytin kırıp kuruyorlar. Çocuklar bu atölyeyi çok seviyor. Burada çocuklar aktif oluyor, aynı zamanda eğleniyor. Şimdi kırıp tatlandıracağımız zeytinleri yine kendileri kahvaltıda yiyecek dedi.

Mesleki Eğitim Okulu Müdürü Gülser Yılmaz, Öğrencilerimizle zeytin hasadı yaptık. Öğrencilerimiz önceki yıllarda kendi toplayıp kurdukları zeytinleri sabah kahvaltılarında tüketiyor. Pandemiden dolayı buna ara vermiştik fakat artık kahvaltılarımız başladı. Şimdi kendi emekleriyle hazırlanan zeytinleri yine kendileri yiyecek. Yaşam atölyesinin dışında farklı atölyelerde de becerilerini geliştiriyorlar diye konuştu.

Burada kurdukları zeytinlerin sularını sık sık değiştirdiklerini anlatan öğrencilerden Deniz Tekin, Taş ile ezdiğimiz zeytinleri kaplara doldurup içine su koyuyoruz. Sık sık suyu değiştirerek tatlanmasını bekliyoruz. Tatlanınca tüm arkadaşlarımla birlikte kahvaltıda yiyeceğiz ifadelerini kullandı.

ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU
ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL ÇOCUKLAR HASAT YAPIP ZEYTİN KURDU - Son Dakika


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