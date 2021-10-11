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Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

11.10.2021 09:22

Son dakika gelişmesine göre Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli gençler olabileceklere aldırmadan tramvayın arkasına tutunarak ilerledi İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla...

Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençler olabileceklere aldırmadan tramvayın arkasına tutunarak ilerledi

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu

kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunan bir grup patenli genç cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patenli gençlerin kask takmadan tehlikeli bir şekilde caddede ilerledikleri gözlendi.

Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

İstiklal Caddesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Patenli gençlerin nostaljik tramvay arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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