Üye Girişi
Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3) - Son Dakika

Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)

01.11.2021 15:57
Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3)

Son dakika haberler... AVUKAT, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİDavanın 7'nci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf...

AVUKAT, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Davanın 7'nci duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı ve Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak, Avcı ailesinin bağ evine gitmeden önce ofisine gittikleri ve bağ evinde de Selim Avcı ve Eda Karagün ile 5-6 dakika boyunca telefonda konuştuğu öne sürülen avukat D.U. tanık olarak söz verildi. Cemal Metin Avcı'nın eski avukatı olan D.U., sır saklama yükümlülüğü sebebiyle tanıklık yapmak istemediğini söyledi. Gültekin ailesinin avukatları, D.U.'nun tanıklıktan çekilmesine itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı reddetti.PINAR'IN VERİLERİNE ERİŞİLEMEDİMahkeme başkanı, Gültekin'in cep telefonuna ait şifresinin istenmesi için yazılan müzekkereye ABD'den gelen cevabının tercüme ettirildiğini, verilerin ilk olarak Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ardından da Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na gönderildiğini, Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara yönelik çözümleme çalışmaları yapıldığı ancak sonuç elde edilemediğini okudu.Mahkeme başkanı, sanık Mertcan Avcı'ya olayı öğrendikten sonra neden ailesiyle paylaşmadığını sordu. Bunun üzerine Avcı, "Kimseye söyleyemedim. Çok korktum. Herkese söylemek isteyince de jandarmaya gittim ve her şeyi anlattım. Onları da zan altında bırakmak istemedim. Ailemin psikolojik durumu çok bozuktu. Daha da bozmak istemedim" diye yanıt verdi.Mahkeme başkanı, daha sonra Eda Karagün'ün ifadeleri doğrultusunda Cemal Metin Avcı'ya olaydan 2 gün sonra neden bağ evine gittiği sorusunu yöneltti. Avcı, bu soru üzerine ise psikolojinin yerinde olmadığını ve tam olarak hatırlamadığını söyledi.MÜTALAA TALEBİNDE BULUNDUDuruşmada söz verilen Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, dosyada bulunan evrakın yeterli olduğunu savundu. Koçoğlu, "Ne biz ne de Muğla Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Daire Başkanlığı telefonu açamadı. 11,5 ay bir evrak bekledik. Sanığın haksız tahrikten yararlanmak istemesi sebebiyle 11,5 ay bekledik. Bir daha ABD'ye müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Çünkü bu Pınar'ın özel hayatının kamuya açılmaya çalışıldığı anlamına geliyor. Bu yargılama nereye kadar gidecek? Gelen evraklar yeterlidir" dedi. Avukat Koçoğlu, mütalaa talebinde bulundu. Sanıkların avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.'KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM'Duruşmada söz olan sanık Cemal Metin Avcı, " Apple'ın yazısının beklenmesini talep ediyorum. Özel hayatla ilgisi yok. Kendi ailesi ve ev arkadaşları da beni tehdit ettiğini biliyordu. Yalan söylemeye ihtiyacım yok, her şey ortada. Tüm ailem gereksiz yere suçlanıyor. Bir suç işledim ve pişmanım. Çok büyük şeyler yaşadım. Yoğun tehdit altındaydım. Kendimi iyi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşmaya ara verildi.

Aradan sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Heyet, Gültekin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik adli tıp kurumundan istenen raporun cevabının beklenmesine ve Gültekin'in telefonuna erişim için ABD'den yeniden şifre istenmesi sebebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Tolga TAHÇI - Cavit AKGÜN/ MUĞLA


Orhan Selim, Metin Avcı, Mahkeme, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı 15:54 Gösteri değil vahşet! Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar yürek sızlattı Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 15:51 Zincir markette çekilen görüntüler vatandaşı isyan ettirdi: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı 15:44 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat 15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu 15:02 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti
CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu         
15:56
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim         
15:50
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:42
Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı         
15:15
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı         
14:51
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma (3) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement