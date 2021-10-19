MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay, tutuklu yargılandığı davada 'konutu terketmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi bulunan Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.