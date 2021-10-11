Son dakika haber... Polis ekipleri yaşlı teyze için seferber oldu - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 87 yaşındaki M.K.'nın evde mahsur kaldığı ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yaşlı teyze için seferber oldu.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 209 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın birinci katında oturan M.K. (87), evde mahsur kaldığı iddiasıyla balkondan geçen bir vatandaştan polisi aramasını istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı teyzenin oğluna ulaştı. Olay yerine gelen oğlu, annesinin Alzheimer hastası olduğu için pazara giderken kapıyı kilitlediğini ifade etti. Olayın açıklığa kavuşmasının ardından itfaiye ekipleri normale dönerken, yaşlı teyze için seferber olup kısa sürede bölgeye gelen ekipler vatandaşların takdirini topladı. - AYDIN