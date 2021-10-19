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Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM - Son Dakika

Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM

19.10.2021 12:05

Son dakika haber: İZMİT'te, denetim için otomobili durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan eski CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

İZMİT'te, denetim için otomobili durdurulduğu sırada aniden hareket edince, cama tutunan trafik polisini sürükleyerek yaralanmasına neden olan eski CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı sürücü Bülent Sadıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aracının hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edilen sürücünün şeker hastası olduğu için paniklediğini belirterek, "Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olsun istemezdim" dediği öğrenildi.

Olay, geçen hafta Perşembe günü İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik polislerinin denetim için durdurduğu 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Sadıkoğlu bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru Bedir Yıldız (25), otomobilin açık olan sol ön camına tutununca sürüklenerek yaralandı. Denetim noktasından kaçan sürücünün aracı, 4 kilometre uzaklıkta, Vezirçiftliği Mahallesi Kafkas Sokak'ta bulundu. CHP'de bir dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlenen aracın, İstanbul Anadolu 21'inci İcra Dairesi'nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edilerek trafik polislerince durdurulduğu ve bu nedenle Sadıkoğlu'nun kaçtığı belirtildi. Omzunda kırık olan polis memuru Bedir Yıldız, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bedir Yıldız'ın, iyileştikten sonra görevine döneceği belirtildi.

'ŞEKER HASTASIYIM PANİKLEDİM'

Polis, dün öğle saatlerinde Bülent Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Sadıkoğlu bugün adliyeye sevk edilecek. Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Normalde kendisinin beyefendi birisi olduğunu belirten Sadıkoğlu ifadesinin devamında, "Şeker hastasıyım, o yüzden panikledim. Aracımın bağlanmasından korktum o yüzden kaçtım. Böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trafik polisinin yaralanmasına neden olan Bülent Sadıkoğlu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM
Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM
Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM
Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM

Cumhuriyet Halk Partisi, Polis Memuru, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! POLİSİ SÜRÜKLEYEN ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI: ŞEKER HASTASIYIM, PANİKLEDİM - Son Dakika
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