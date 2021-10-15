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Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile... - Son Dakika

Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile...

15.10.2021 18:12

Gelen son dakika haberine göre - Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talip Milli Savunma Bakanı Akar: "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile ilişkilerimiz çok daha süratlenecek" Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak" Polonya'nın yeni...

- Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talip

Milli Savunma Bakanı Akar:

"Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile ilişkilerimiz çok daha süratlenecek"

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak:

"Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak"

VARŞOVA - Polonya'nın yeni silah sistemleri almak üzere bir heyeti Türkiye'ye göndereceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki bakan Polonya Savunma Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi. "Değerli dostum" diye hitap ettiği Blaszczak'a gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, Türkiye ve Polonya arasında köklü tarihi geçmiş ve ortak değerlerin bulunduğunu belirtti. İki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkati çeken Akar, "İki NATO müttefiki olarak yaptığımız çalışmaların daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda sayın cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışma, çizdiği çerçeve bizim için son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur" diye konuştu.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile mayısta Türkiye'de bir araya geldiklerini anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan bakanlar düzeyinde çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan askeri diyalog toplantılarının yapılacağını, bunun da ötesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin toplanacağını da belirtmek isterim. NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalar kapsamında Polonya'daki çok uluslu kolordu ve çok uluslu tümen için katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

"Barış ve istikrarın hakim olması için gayret gösteriyoruz"

Polonya'nın NATO çerçevesinde sağladığı desteğe teşekkür eden Akar, "Hava polisliği misyonu kapsamında bizim uçaklarımız da temmuzdan eylüle kadar burada Polonya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte başarıyla görev yaptı" dedi. Akar, görüşmelerde hem askeri eğitim iş birliği konusundaki çalışmaları hem de savunma sanayii alanındaki iş birliği konularını değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile birlikte ilişkilerimiz çok daha süratlenecektir" ifadesini kullandı.

Polonya ve Türkiye'nin bu alanlardaki potansiyeline vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Bu potansiyelden ortaya çıkacak sinerjiyle birlikte ülkelerimizin güvenliği ve silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu şekliyle sadece kendimiz için değil aynı zamanda NATO ve bölge için de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Benzer bir yaklaşım içinde Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de barışın ve istikrarın hakim olması için gayret gösteriyoruz."

Bu konuda Türkiye ve Polonya'nın benzer düşünceleri taşıdığını dile getiren Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Amacımız ülkelerimizin ve bölgenin güven ve istikrar içinde olmasıdır. Buna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Karşılıklı olarak personel değişimi yapmak suretiyle personelimizin olabildiğince güçlenmesine gayret göstereceğiz. Savunma sanayii konusunda da ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelden en üst düzeyde yararlanmak suretiyle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının, silah, araç gereç ve donanımın olabildiğince yerli ve milli olarak sağlanmasına çalışacağız. Son derece olumlu ve yapıcı gündemle yaptığımız çalışmaların sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda NATO için de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye için AB tam üyeliği stratejik bir hedeftir. Bu konudaki desteklerinden dolayı Polonya'ya teşekkür ediyorum."

"Polonya'dan bir heyet tekrar Türkiye'ye gidecek"

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak de Akar'ı Polonya'da ağırlamaktan ve gerçekleştirdikleri görüşmelerden duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başladı. Polonya ve Türkiye arasında 600 seneye dayanan tarihi ilişkilerin olduğunu belirten Blaszczak, "İki ülke arasında sadece NATO içinde değil farklı alanlarda da iş birliği söz konusu. Cumhurbaşkanı Sayın Duda'nın Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında iş birliği konusunda imzalanan anlaşmalar ve insansız hava araçlarının satın alınması bu iş birliğinin somut göstergesidir" diye konuştu.

Türkiye ve Polonya arasındaki askeri iş birliğinin sadece savunma sanayii ile sınırlı olmadığını, eğitim alanında da önemli iş birliğinin bulunduğunu dile getiren Blaszczak, bunun daha da artacağına yönelik inancını ifade etti. Blaszczak, "Yakında Polonya'dan bir heyet silah sistemleri satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gidecek" diye konuştu.

Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile...
Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile...
Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile...
Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile...

Türkiye, Polonya, Milli, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: 'Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemlerine talipMilli Savunma Bakanı Akar: "Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşması ile... - Son Dakika
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