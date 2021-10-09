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Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI - Son Dakika

Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI

09.10.2021 09:26

Son dakika haberler... RİZE'de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ile üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

RİZE'de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ile üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda, 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL'lik hasar oluştu. Vali Kemal Çeber, 'Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için çalıştık' dedi.

Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize'de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda; 47 bina yıkıldı, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi. 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL'lik hasar oluştu. 150 konutun güvenliği için istinat duvarlarının yapılacağı Rize'de hasar gören; 51 iş yeri, 16 depo, 8 çay alım yeri ve deposu için nakdi yardımlar yapıldı.

'80 GÜNDÜR YAĞMUR VAR'

Rize Valisi Çeber, 12 Temmuz'dan itibaren aralıksız 80 gündür kentin yağış aldığını belirterek, 'Bu yağış döneminde 14 ve 22 Temmuz'da büyük afetler yaşadık. 14 Temmuz afetinden sonra 3 gün içerisinde evine ulaşamayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, iletişim sağlayamayan vatandaşımız kalmadı. Kapanan 436 köy yolundan 400'ünü ilk 1 hafta içinde açtık. Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık. 50 milyon değerinde işimizin ihalesini yaparak birçoğunu tamamladık. Diğer ihalelerimiz de hazırlanıyor, kısa sürede gerçekleşecek' dedi.

Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI
Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI

Türk Lirası, Rize, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: RİZE'DE, 2 BİN 863 NOKTADA 341 MİLYON TL'LİK SEL HASARI - Son Dakika
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