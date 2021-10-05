Robot Yatırımları Zirvesi başladı - Son Dakika

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Robot Yatırımları Zirvesi kapsamında robotlu üretim, enerji maliyetlerinin azaltılması ve sanayinin dijitalleşmesi konuları ön plana çıkıyor.

Viaport Marina Expo Tuzla fuar alanında bugün başlayan zirvede, 122 firmanın standında uygulama örnekleri sergileniyor. Panel alanlarında ise sektör temsilcileri sunumlar yapıyor.

Üretimi otomatik hale getiren çözümler ve enerji maliyetlerini düşüren uygulamalar için verilen devlet destekleri, hibe ve teşvikler fuarda en çok ilgi gören konular arasında yer alıyor.

Öte yandan, Robot Yatırımları Zirvesi ile eş zamanlı olarak "Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi", "Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi" ve "Proses Zirvesi ve Sergisi" etkinliklerinin de düzenlendiği fuar alanı, 7 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.