Son dakika haber... Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Marmara Denizi 'nden bugün saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na bağlı 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, Nara Burnu 'nu döndükten sonra saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine vardı. 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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