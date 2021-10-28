Son dakika haber: Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından tutuklu yargılanan Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Al Astal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Celse arasında sanığın dijital materyallerin Türkçe tercümesinin geldiği zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları, mahkeme gelen dosyayı inceleyip ayrıntılı beyanda bulunacaklarını, cumhuriyet savcısının tahliyeye yönelik mütalaasına katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak 2022'ye erteledi.

Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Hakkında hazırlanan iddianamede sanık Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapisle, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.