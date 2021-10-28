Son dakika haber... Samsun Valiliği'nden 'şehit' açıklaması - Son Dakika

Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın Kuzey Irak'ta mayına basarak şehit olduğunu duyurdu.

Şehidin naaşının bu akşam Samsun'a getirileceğinin de ifade edildiği açıklamada, "Kuzey Irak'ta mayına basması sonucu şehit olan Samsunlu kahraman hemşehrimiz P. Uzm. Çvş. Harun Çalışkan'ın naaşının bugün saat 22.45'te Samsun- Çarşamba Havalimanı'na gelmesi beklenmektedir" denildi.

-İHA-