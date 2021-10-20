Son dakika haber: Şanlıurfa'da 7 mikro girişimci kadının başarı hikayesini anlatan belgesel gösterildi - Son Dakika

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından (TİSVA) hazırlanan ve 7 mikro girişimci kadının başarı hikayesini anlatan "7 Kibele" belgeseli, Şanlıurfa'da düzenlenen törende gösterildi.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği "7 Kibele" belgeselinin gösterimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgeselde, TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayesi anlatılıyor.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, yedi kahraman mikro girişimci kadının ortaya koyduğu müthiş başarının, hem ekonomiye hem de bulundukları haneye verdikleri çok değerli katkının gösterileceği "7 Kibele" belgeseli için bir araya geldiklerini söyledi.

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir maddi varlığı olmayan dar gelirli kadınların kredi almada diğerlerine göre daima öncelikli olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, yurdumuzun her bölgesinde 64 il, 93 şubede başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Program, 93 aktif şubesiyle hiçbir teminat ve kefalet istemeden, tamamen güvene dayalı olarak dar gelirli kadınlara hizmet vermektedir. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nda mümkün olduğu kadar bütün işlemlerin en üstün bilgi teknolojileri kullanılarak yapılması hedeflenmektedir."

Kadınlardan Huriye Alagöz ise kendisine verilen mikrokredi ile bir dikiş makinası aldığını ve zamanla işini geliştirip dükkan açtığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.