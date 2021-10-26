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Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

26.10.2021 16:57
Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 6 şahsın işlemleri Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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