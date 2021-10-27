ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Handal Turgut idaresindeki 63 B 6351 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 44. kilometresinde Halil Toymat yönetimindeki 02 ACA 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Turgut, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, petrol istasyonundan yakıt alan Turgut'un kullandığı otomobilin karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada kara yolundan geçen Toymat yönetimindeki otomobille çarpışması yer alıyor.