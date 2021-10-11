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ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

11.10.2021 10:44
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

SURİYE'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKKYPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

SURİYE'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, dün akşam PKKYPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

BABASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin, babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit polisin eşi Öznur Şahin de tören sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şehit polislerden Fatih Doğan'ın yakınları ile 3 aylık hamile olan eşi Emine Yüksel Doğan da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua ettirmesinin ardından şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak, Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı.

Şehit polislerden Cihat Şahin'in cenazesi, havaalanından uçakla memleketi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise helikopterle Adıyaman'a gönderilecek.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Özel Harekat, Fatih Doğan, Gaziantep, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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