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Son dakika haber: Semra Dinçer hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Semra Dinçer hayatını kaybetti

01.11.2021 15:51
Son dakika haber: Semra Dinçer hayatını kaybetti

Son dakika haber... Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Dinçer bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Dinçer, Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de yer almıştı.

Dinçer'in ölümünü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.

Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber: Semra Dinçer hayatını kaybetti

Akciğer Kanseri, Semra Dinçer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Semra Dinçer hayatını kaybetti - Son Dakika


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