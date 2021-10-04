Son dakika haber: Serik'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Bünyamin Ala'nın kullandığı 07 AAH 979 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda seyir halindeyken azılandı. Ala, Cumalı mevkisinde aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikametten gelen İbrahim Kafa'nın yönetimindeki 07 S 6762 plakalı kamyonet hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile demir bariyerlere çarparak duran kamyonete de arkadan gelen Ahmet Çeliker'in kullandığı 15 ABL 066 plakalı kamyonet çarptı. Kazada sürücüler Bünyamin Ala ve İbrahim Kafa yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada aracına sıkışan Kafa'yı itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar Ala ve Kafa, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.